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رقم الخبر: 183127 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 19:10 الاقسام: دوليات  
رئيس الفلبين: 3 من أصل 5 أمريكيين أغبياء

رئيس الفلبين: 3 من أصل 5 أمريكيين أغبياء

صب الرئيس الفلبيني "رودريغو دوتيرتي"، غضبه مجددا على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنتقد حملته "الوحشية" لمكافحة المخدرات.

وقال دوتيرتي، خلال كلمة ألقاها في مقاطعة بامبانغا: إن المشكلة مع هؤلاء الأشخاص البيض، هؤلاء المتخلفون الأمريكيون، هي أن ثلاثة من أصل خمسة أمريكيين أغبياء، واثنين فقط من بينهم يفكرون جيدا.

وأضاف: أنتم الأمريكيون يجب أن تصمتوا.

وقتل أكثر من 3 آلاف شخص في عمليات الشرطة أو على يد أعضاء لجان أمنية يشتبه بأن لها صلة بحملة مكافحة المخدرات.

وسبق لدوتيرتي أن انتقد أميركا، قائلا: أنا لا أحب الأميركيين إنهم يوبخونني علنا. ولذلك أقول: تبا لكم .. إنكم أغبياء. وكان دوتيرتي واجه إدانة دولية بعد أن شبه حملته ضد المخدرات، التي خلفت نحو ثلاثة آلاف قتيل، بحملة هتلر للقضاء على اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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