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رقم الخبر: 183125 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
قائد عسكري: تحرير حلب بداية زوال الاستكبار العالمي في المنطقة

قائد عسكري: تحرير حلب بداية زوال الاستكبار العالمي في المنطقة

اكد مساعد الشؤون الاستراتيجية في الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء مصطفى ايزدي ان تحرير حلب من قبل الجيش السوري والشعب والمجموعات المقاومة هو بداية زوال الاستكبار العالمي في المنطقة.

و اشار اللواء مصطفى ايزدي يوم السبت في تصريح له الى ان وجود المجموعات التكفيرية في العراق وسوريا والمنطقة هو مؤامرة أمريكية بريطانية إلا انه تم القضاء على مركز انتشارها بفضل جهود الشباب المسلم.
ونوه مساعد الشؤون الاستراتيجية في الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى ان العدو يسعى الى زعزعة الامن في البلاد عبر تحريض المجموعات المختلفة، لكن هذه المساعي باءت بالفشل.
ولفت اللواء ايزدي الى ان محور المقاومة اليوم يحارب اعداء الاسلام بالقرب من حدود الكيان الصهيوني وسواحل المتوسط، لذلك لم ينجح العدو في مواجهة الثورة الاسلامية فحسب بل ان الجمهورية الاسلامية الايرانية خرجت من جميع التحديات مرفوعة الرأس.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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