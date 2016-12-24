و اشار اللواء مصطفى ايزدي يوم السبت في تصريح له الى ان وجود المجموعات التكفيرية في العراق وسوريا والمنطقة هو مؤامرة أمريكية بريطانية إلا انه تم القضاء على مركز انتشارها بفضل جهود الشباب المسلم.

ونوه مساعد الشؤون الاستراتيجية في الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى ان العدو يسعى الى زعزعة الامن في البلاد عبر تحريض المجموعات المختلفة، لكن هذه المساعي باءت بالفشل.

ولفت اللواء ايزدي الى ان محور المقاومة اليوم يحارب اعداء الاسلام بالقرب من حدود الكيان الصهيوني وسواحل المتوسط، لذلك لم ينجح العدو في مواجهة الثورة الاسلامية فحسب بل ان الجمهورية الاسلامية الايرانية خرجت من جميع التحديات مرفوعة الرأس.





