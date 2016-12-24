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رقم الخبر: 183124 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 18:25 الاقسام: محليات  
رئيس ممثلية كاتدرائية الارمن: الاقليات الدينية في ايران تتمتع بكامل الحريات

رئيس ممثلية كاتدرائية الارمن: الاقليات الدينية في ايران تتمتع بكامل الحريات

قال رئيس ممثلية كاتدرائية الارمن الآذربايجانيين ان الاقليات الدينية في ايران تتمتع بكامل الحريات في ممارسة طقوسها وليست هناك أية عقبة في هذا المجال.

واشار بايلاك ساهاك خلال حديثه لمراسل ارنا الى ان الاقليات الدينية اقامت احتفالاتها طوال الـ 38 عاما الماضية بحرية مطلقة.
ووصف القرارات التي يصدرها الأعداء حول انتهاك حقوق الاقليات الدينية في ايران بانه دليل على ذعرهم من التعايش السلمي بين القوميات واتباع الديانات المتعددة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ونوه الى أن داعش التي تتلقى الدعم من الغرب قتلت 80 ألف من الأرمن في سوريا ورغم المجازر التي ترتكبها وانتهاكاتها لحقوق الانسان الا أنه ليس هناك من يعترض عليها ويبدي أية رد فعل ضد ذلك، بينما يكيلون أنواع الاتهامات الواهية بشان حقوق الاقليات الدينية ضد بلادنا.
ولفت الى أنه في الوقت الذي ترزح فيه المنطقة تحت وطأة الفوضي الأمنية فان ايران تتمتع بأمن واستقرار كامل، والاقليات الدينية تثمن هذا الانجاز الى جانب اخوانهم المسلمين.
وسيبدأ المسيحيون الايرانيون احتفالاتهم بولادة النبي عيسى(ع) وأعياد الكريسماس غدا لتستمر حتى 6 كانون الثاني/ يناير القادم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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