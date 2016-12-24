قال مسؤول في كوريا الجنوبية: إن المدعي الخاص بالتحقيق في فضيحة الفساد المتعلقة بالرئيسة باك جون هاي استدعى السبت، صديقة لها تدور حولها القضية لاستجوابها بشأن اتهامات من بينها الرشوة والاختلاس.

بشأن اتهامات من بينها الرشوة والاختلاس

وجاء استجواب "تشوي سون سيل" التي وصفتها باك بأنها صديقة عمرها قبل تاسع مسيرة على التوالي في مطلع كل أسبوع بوسط سول للمطالبة برحيل رئيسة البلاد على الفور.

ووجه اتهام لتشوي ومساعدين رئاسيين سابقين في نوفمبر تشرين الثاني بإساءة استغلال السلطة والاحتيال. وتتمتع بارك بحصانة من المحاكمة بحكم منصبها رغم تجميد صلاحياتها الرئاسية.

وقال لي كيو تشول وهو متحدث باسم فريق المحققين في القضية "الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام ليست سوى جزء صغير جدا من 14 نقطة تخضع للتحقيق من قبل ممثل الادعاء الخاص."

وأضاف لي في إفادة صحفية أنه سيجري استجواب تشوي في اتهامات بالرشوة وتحويل أصول إلى الخارج بعد اختلاسها.

ونقلت تشوي التي كانت ترتدي ملابس السجن الرمادية وكمامة طبية إلى مكتب ممثل الادعاء الخاص واقتادها حشد من رجال الأمن وسط تزاحم من وسائل الإعلام.

ورفضت تشوي الرد على أسئلة الصحفيين حول الاتهامات.

وأمام المدعي الخاص ما يصل إلى مئة يوم للتحقيق في مزاعم تواطؤ باك مع تشوي ومساعديها للضغط على شركات كبرى لتقديم مساهمات قدرها 77 مليار وون (64 مليون دولار) لمؤسسات دعما لمبادراتها السياسية.

ونفت باك ارتكاب أي مخالفات لكنها اعتذرت عن عدم المبالاة في علاقاتها مع تشوي.