أعلن والي مدينة هرات في أفغانستان محمد آصف رحيمي عن تحرير رهينة إيراني من ايدي الخاطفين في هذه المنطقة وتسليمه الى القنصلية الإيرانية في هرات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع القنصل العام الايراني في هرات محمود أفخمي أضاف رحيمي أن قوات الشرطة قامت الليلة الماضية بعملية خاصة في منطقة قدوس آباد واستطاعت من تحرير جواد محمدي من ايدي الخاطفين.

وأوضح أن الجهود التي بذلتها الشرطة الأفغانية أدت أيضا الى إعتقال الخاطفين الأربع.

وكان المواطن الإيراني جواد محمدي قد اختطف يوم الأربعاء الماضي .

