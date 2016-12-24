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رقم الخبر: 183120 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 18:12 الاقسام: دوليات  
أردوغان: الاتحاد الأوروبي رفض انضمامنا لأسباب دينية
مؤكدا أنه لن يسمح بتشكيل دولة كردية

أردوغان: الاتحاد الأوروبي رفض انضمامنا لأسباب دينية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت: إن رفض الدول الأوروبية انضمام تركية للاتحاد الأوروبي يعود لأسباب سياسية ودينية، وفقاً لما جاء في وكالة سبوتنيك الروسية.

وشدد أردوغان، في كلمته أمام مؤتمر لجنة العلاقات الخارجية الاقتصادية في مدينة إسطنبول، على أن بلاده لن تسمح بإقامة دولة جديدة على حدودها الجنوبية. وأضاف أردوغان أن تركيا ترفض إقامة دولة للأكراد الذين يقاتلون من أجل حكم ذاتي، وتابع: لن نسمح بإقامة دولة جديدة على حدودنا الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تصر على إقامة منطقة أمنية شمالي سوريا لضمان أمنها، موضحا أن عملية "درع الفرات" التي انطلقت منذ نحو 4 شهور تهدف للقضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا أمنيا على تركيا.  

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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