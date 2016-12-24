وقال محمد ابراهيم طاهريان‌ فرد، خلال اللقاء ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد على الدوام الحفاظ على وحدة الاراضي في جميع البلدان.

واكد رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية بتنمية وتقدّم العالم الاسلامي وبلدان الجوار، ومن هذا المنطلق وقفت الى جانب اشقاءها المسلمين في العراق وسوريا عبر تقديم الدعم الاستشاري وتبادل التجارب في مكافحة الارهاب.

ونوه الى وقوف ايران الى جانب الشعب التركي في احلك الظروف اثناء المحاولة الانقلابية والاعمال الارهابية في هذا البلد.

ومن جهته اعرب محمد كورمز، خلال اللقاء، عن شعوره بعدم الارتياح ازاء اتساع نطاق التطرف وتأجيج النزاعات بين المذاهب الاسلامية.

ووصف المنطقة بانها باتت تشكل مسرحا لزعزعة الامن وانتشار العنف واعرب عن امله في ذات الوقت باستتباب الامن في اطار تعزيز التعاون البناء بين البلدان الاسلامية.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء، حول التعاون المتنامي بين ايران وتركيا على الصعيدين الثنائي والاقليمي.



