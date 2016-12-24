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رقم الخبر: 183117 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 17:44 الاقسام: اقتصاد  
شركات إيرانية تشارك في معرض روسيا الدولي للمواد المركبة

شركات إيرانية تشارك في معرض روسيا الدولي للمواد المركبة

ستشارك الشركات الايرانية المبنية على علم المعرفة في الدورة العاشرة للمعرض الدولي للمواد المركبة (Composite Expo) في العاصمة الروسية موسكو.

وسترعى لجنة تطوير تكنولوجيا المواد والصناعة المتطورة التابعة للدائرة العلمية والتقنية بمكتب رئاسة الجمهورية، حضور الشركات الايرانية بالمعرض وذلك في إطار دعم تنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية لتصدير البضائع والسلع المبنية على علم المعرفة. ويتوقع بأن تشارك في المعرض الذي سيعقد من 29 شباط/ فبراير حتى 3 آذار/ مارس المقبل في موسكو، 110 شركة روسية و80 شركة من 20 دولة في العالم.

 
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