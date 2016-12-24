أعلن مدير عام بنك (توسعة صادرات) الايراني، علي صالح ‌آبادي، عن إجراء المفاوضات للتعاون مع 3 بنوك برازيلية و4 بنوك هندية.

وأشار صالح آبادي، اليوم السبت، إلى ميزات التجارة مع برازيليا، قائلاً: ان قيمة التبادلات الإقتصادية والتجارية بين ايران والبرازيل تصل إلى ملياري دولار خلال عام، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 5 مليارات دولار نظراً إلى مكانة البرازيل كـأكبر دولة في أمريكا الجنوبية وعضو مجموعة (بريكس).

وتطرق صالح آبادي إلى العلاقات المصرفية‌ بين البلدين، قائلاً: انه تم تعيين 3 بنوك برازيلية للتعاون مع البنوك الإيرانية. ولفت إلى زيارة وفد إقتصادي إيراني إلى الهند، قائلاً: ان الهند قامت بتخصيص خط إئتمان بقيمة 500 مليون يورو لإيران لـتوريد الآليات وقطع الغيار.

وأشار مدير عام بنك توسعة صادرات إلى إجراء بعض المفاوضات مع 4 بنوك هندية، قائلاً: إننا بصدد إجراء مفاوضات مع 3 بنوك أخرى.