أفادت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الطاقة، بأن حجم إنتاج الطاقة في المحطات الحرارية والكهرومائية ارتفع بنسبة 62ر1% و8ر11% خلال الأشهر الـ10 الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر البيانات بأن الطاقة المتوفرة في الشبكة العامة ارتفعت 2ر2% مقارنة مع العام قبله لتصل إلى 229 ألفاً و354 غيغاواطاً في الساعة. والطاقة المنتجة داخل البلاد حققت نمواً بنسبة 13ر2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل رقمها إلى 226 ألفاً و36 غيغاواطاً في الساعة.

ومن إجمالي حجم إنتاج الطاقة، تم توليد أكثر من 213 ألفاً و690 غيغاواطاً في الساعة في المحطات الحرارية ونحو 12 ألفاً و346 غيغاواطاً في الساعة في المحطات الكهرومائية .