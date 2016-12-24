أعتبر حميد بعيدي نجاد سفير ايران ببريطانيا أن أهمية الصفقة التي أبرمتها شركة الخطوط الجوية الايرانية مع شركة ايرباص لا تقل أهمية عن الصفقة مع "بوينغ" وانها من انجازات الاتفاق النووي المهمة وتضع نهاية لأقدم حظر على ايران.

وأشار بعيدي نجاد الى أن الاتفاق مع ايرباص لم يكن اتفاقا عاديا وانما يحظى بأهمية كبيرة للاسباب التالية:

1/ الاتفاقية مع ايرباص كالاتفاقية مع بوينغ انهت حظرا على الصناعة الجوية الايرانية الذي لازمها منذ انتصار الثورة الاسلامية الى هذا اليوم، فلم تشتر ايران طائرة جديدة منذ 40 عاما.

2/ الاسراع بابرام الاتفاقية ملفت ومن المفترض أن تنضم 7 أو 8 طائرات الى الاسطول الايراني بالعام القادم.

3/ دخول طائرات جديدة لخدمة الاسطول الايراني يؤدي الى ازدهار الصناعة الجوية الايرانية، ففي العام الماضي دفع الايرانيون نحو 5 مليارات دولار لشراء التذاكر من الخطوط الأجنبية.

4/ قيمة الصفقة التي تبلغ نحو 20 مليار دولار ستسدد في غضون 10سنوات عبر التمويل والدفع بعد التشغيل الأمر الذي سيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المانيا وفرنسا وبريطانيا، مما يترك تأثيرا كبيرا على حل مشكلة التبادل المالي والمصرفي مع الدول الاوروبية الهامة.

5/ بالرغم من الاتفاقيات التي تبرمها ايرباص في ظروف خاصة الا أن الفريق الايراني المفاوض حصل على خصم مناسب عبر اتباعه مبادرة خاصة.