إعداد/ محمد أبو الجدايل - مع اقتراب عيد أول السنة الميلادية كثّفت قوات الشرطة الالمانية من تواجدها في شوارع المدن لمنع وقوع أي عمل إرهابي بحق المدنيين، وجاء ذلك بعد تحذير ميركل من احتمال وقوع هجمات إرهابية على مستوى البلاد.

وفي هذا السياق أعلنت المستشارة الألمانية "إنجيلا ميركل" السبت، أن الحكومة ستعزز التدابير الأمنية في البلاد، مطالبة من وزيري الداخلية والعدل ومن السلطات الأمنية تحليل "كل جوانب" قضية مقتل المشتبه الرئيسي بتنفيذه أنيس عامرى وتسليمها نتائج ذلك في أسرع وقت.

ونقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية الإخبارية تصرّيحات المستشارة الألمانية التي قالت: سندرس الآن بشكل مكثف ما يجب تغييره فى ترسانة الإجراءات التى تملكها الدولة..إن الخطر الإرهابى ما زال قائما.

* الأمن يبحث عن شركاء للإرهابي

ويواصل الأمن الألماني تحقيقاته بشأن هجوم برلين غداة مقتل المشتبه فيه الرئيسي "أنيس العامري" للعثور على شركاء محتملين قد يكونوا ساعدوه في الوصول إلى إيطاليا على الرغم من إجراءات أجهزة الشرطة في البلاد.

وكان قد أكد رئيس نيابة مكافحة الإرهاب "بيتر فرانك" قائلا: بالنسبة لنا الآن، من المهم جدا تحديد ما إذا كانت هناك خلال الإعداد (لاعتداء على سوق فى عيد الميلاد) والتنفيذ، شبكة دعم، شبكة مساعدة، شركاء أو أشخاص ساعدوه. وتابع فرانك: يفترض أن يعيد المحققون الآن بناء المسار الدقيق لرحلة التونسي "أنيس عامري" من برلين إلى ميلانو.

جدير بالذكر أن الشرطة الألمانية تعمل جاهدا لتعرف أيضا ما إذا كان السلاح الذي استخدمه العامري في ميلانو هو نفسه الذي قتل به سائق الشاحنة البولندي في برلين الاثنين الماضي.