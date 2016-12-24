وأشار بيان نشر على موقع وزارة الداخلية الافغانية: "المدعو لعل زاده كان يتزعم مجموعة من 30 مسلحا بطالبان في ولاية ميدان وله دور هام في التخطيط والإعداد لهجمات إرهابية بخاصة الهجوم على حاجز للقوات الأمنية في ورداك".

وقد اعتقلت القوات الأمنية في العملية 3 إرهابيين مع ما بحوزتهم من أسلحة ومعدات قتالية.

وأتهم مسؤولون أفغان حركة طالبان، يوم الأربعاء الماضي، باختطاف 9 من أعضاء فريق لكرة القدم ليلة أمس بمنطقة جلريز التي تبعد حوالي 50 كيلومترا غرب العاصمة كابول.

وكانت مصادر في المجلس المحلي أعلنت في وقت سابق، عن مقتل 10 عناصر شرطة في الهجوم واستيلاء طالبان على جميع التجهيزات العسكرية في الحاجز، الأمر الذي لم يتم تأكيده من قبل السلطات.

من جانبه أكد المتحدث باسم حركة طالبان أحمد قاري يوسف على صفحة الحركة على "تويتر" "سيطرة مقاتلي الحركة على الحاجز في "شمال غاه" ومقتل 9 عناصر نظامية واغتنام الأسلحة الموجودة فيها".

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، يوم الأربعاء الماضي، أن 44 إرهابيا بينهم قائد محلي لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون بعمليات قامت بها القوات الأمنية لقمع الإرهابيين بأنحاء متفرقة من البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتعاني مناطق متفرقة من أفغانستان، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، من تدهور أمني ملحوظ إذ تمكنت حركة "طالبان" المتشددة، من السيطرة على مناطق ريفية وبدأت بشن هجمات على المدن الكبيرة، في الوقت الذي ازداد فيه تأثير المجموعات المتطرفة في مناطق من البلاد، بما في ذلك تنظيم "داعش".





