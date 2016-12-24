وقال لصحيفة الاقتصادية مسؤول سعودي كبير، السبت، إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محليا وخارجيا.

وأعلنت المملكة سابقا، أنها ستطرح ما يصل إلى 5% من الشركة للإكتتاب العام في طرح أولي خلال عام 2018.

من جهتها، قالت "أرامكو" إن طرح أسهم الشركة أمام المستثمرين سيتيح الفرصة لهم لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، خاصة قطاع التكرير والصناعات الكيميائية.

وتعاني السعودية، أحد أبرز منتجي ومصدري النفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط، التي تعد المورد الأساسي للميزانية السعودية، وتزامن ذلك مع إعلانها موازنة للسنة المالية الحالية تتضمن عجزا مقداره 87 مليار دولار.

وفي ظل هبوط أسعار النفط تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر/تشرين الأول إلى 543.9 مليار دولار، مقابل 554.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.



