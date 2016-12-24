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رقم الخبر: 183110 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 17:03 الاقسام: محليات  
رئيس منظمة التفتيش العامة : الافراج عن 8 معتقلين ايرانيين في أرمينيا

رئيس منظمة التفتيش العامة : الافراج عن 8 معتقلين ايرانيين في أرمينيا

أعلن رئيس منظمة التفتيش العامة الايرانية، ناصر سراج، عن الإفراج عن 8 معتقلين ايرانيين في أرمينيا.

وقال سراج بعد لقائه مع رئيس لجنة التحقيق والتفتيش العامة في أرمينيا: إن 8 ايرانيين كانوا محتجزين في ارمينيا، تم الإفراج عنهم خلال الايام الثلاثة الماضية من خلال التعاون بين مسؤولي القضاء لدى الجانبين.

وأضاف سراج: من دواعي السرور أن وتيرة جيدة من التعاون قائمة بين البلدين في إطار الافراج عن المعتقلين من كلا الجانبين.

ودعا رئيس منظمة التفتيش العامة الايرانية، مسؤولي القضاء الارميني الى الأسراع في البت بملفات المحتجزين الايرانيين في أرمينيا، وقال: من دواعي الأسف ان العديد من الملفات يتم استئنافها في هذا البلد، وندعو مسؤولي القضاء (الارمينيين) الى عدم استئناف ملفات الايرانيين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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