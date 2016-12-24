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رقم الخبر: 183109 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 16:52 الاقسام: محليات  
قاضي عسكر: أكثر من 5 ملايين ايراني يزورون العتبات المقدسة سنويا

قاضي عسكر: أكثر من 5 ملايين ايراني يزورون العتبات المقدسة سنويا

دعا ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة الى ضرورة الاهتمام بقضية زيارة الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق.

واشار قاضي عسكر، الى أن نحو 5 ملايين و300 ألف ايراني يزورون العتبات المقدسة في العراق سنويا، مما يستدعي ايجاد الخطط اللازمة لهذا العدد الضخم.

ونبه الى أن البلاد لا تريد أن تجعل كل شيء رسميا، ولكن مع ظهور بعض المشاكل للزوار الايرانيين استلزم ايجاد جهاز خاص لتنظيم زيارة الايرانيين الى العتبات المقدسة.

كما اشار الى ان نحو 5 ملايين و200 الف عراقي يزورون ايران سنويا مما يستدعي توفير الارضيات المناسبة لزيارتهم واقامتهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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