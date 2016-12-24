قال المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة اللواء حسن فيروز آبادي، ان القاعدة مولود الفكر الوهابي على غرار داعش لكن الفرق بينهما هو ان القاعدة ولدت في افغانستان منذ عدة اعوام، وبعد ذلك انشق فرع منها في العراق، تحت اسم تنظيم داعش.

واضاف اللواء فيروز آبادي اليوم السبت في بيان، ان ارهابيي النصرة واحرار الشام الذين قتلوا الابرياء في سوريا الى جانب داعش، لا يختلفون عن عناصر هذه الجماعة الا انهم سموا انفسهم باسماء جديدة، كما ان جماعة بوكوحرام في افريقيا هي من نفس هذه الجماعة.

وصرح ان الوهابية وداعش والقاعده، يعتبرون اليوم اعداء وحدة الدول الاسلامية واستقلالها والقيم السامية للرسول الاكرم(ص)، وان على الشعوب خاصة الشباب الغيارى والمحبين للسلام يجب ان يتنبهوا لهذا الأمر.

وقال ان التكفيريين باتوا اليوم العوبة بيد الكفار والمشركين ويخدمونهم، مضيفا انه يجب ان نتوحد كي نقف امام محور الكفر والاستكبار والجهل والانحطاط المتمثل في اميركا واسرائيل وآل سعود من اجل ان يكون القرآن الكريم والرسول الاكرم والتعاليم الالهية مصدر هداية البشر وان يعيش المسلمون في الدول المستقلة متحدين شامخين.