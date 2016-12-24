  • السبت ٢٤ ربیع الاول ١٤٣٨
  • السبت , ديسمبر 24, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183108 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 16:43 الاقسام: محليات  
اللواء فيروز آبادي: داعش مولود الفكر الوهابي

اللواء فيروز آبادي: داعش مولود الفكر الوهابي

قال المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة اللواء حسن فيروز آبادي، ان القاعدة مولود الفكر الوهابي على غرار داعش لكن الفرق بينهما هو ان القاعدة ولدت في افغانستان منذ عدة اعوام، وبعد ذلك انشق فرع منها في العراق، تحت اسم تنظيم داعش.

واضاف اللواء فيروز آبادي اليوم السبت في بيان، ان ارهابيي النصرة واحرار الشام الذين قتلوا الابرياء في سوريا الى جانب داعش، لا يختلفون عن عناصر هذه الجماعة الا انهم سموا انفسهم باسماء جديدة، كما ان جماعة بوكوحرام في افريقيا هي من نفس هذه الجماعة.

وصرح ان الوهابية وداعش والقاعده، يعتبرون اليوم اعداء وحدة الدول الاسلامية واستقلالها والقيم السامية للرسول الاكرم(ص)، وان على الشعوب خاصة الشباب الغيارى والمحبين للسلام يجب ان يتنبهوا لهذا الأمر.

وقال ان التكفيريين باتوا اليوم العوبة بيد الكفار والمشركين ويخدمونهم، مضيفا انه يجب ان نتوحد كي نقف امام محور الكفر والاستكبار والجهل والانحطاط المتمثل في اميركا واسرائيل وآل سعود من اجل ان يكون القرآن الكريم والرسول الاكرم والتعاليم الالهية مصدر هداية البشر وان يعيش المسلمون في الدول المستقلة متحدين شامخين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0670 sec