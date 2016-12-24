وفي برقيات منفصلة وجهها باقري بهذه المناسبة ورد فيها، انه يهنئ نظيره واسرته والقوات المسلحة وجميع المسيحيين في هذا البلد بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي النور والرحمة والداعي الكبير الى العدل ومحيي المعنويات عيسى المسيح (عليه‌ السلام) نبي السلام والمحبة والمبشر بالايمان وكذلك بدء عام 2017.

واعرب عن امله، بان تتحلى جميع المجتمعات الانسانية بالنظرة العميقة الى مبادئ التوحيد والانسانية والمحبة والبركة لجميع الانبياء كما دعا اليها النبي عيسى(ع)، وان لايشهد العالم الارهاب والظلم والتعسف وجرائم السلطويين والحروب في العالم وكذلك في عالم الوجود لجميع البشرية من اي دين ومذهب والعيش بسلام وهدوء.

وابتهل رئيس الاركان الايرانية الى الله جل وعلا بأن يمن على الشعوب بارساء السلام وعلى نظرائه العدل والصحة والسلامة والرفاهية والتقدم للقوات المسلحة في بلدانهم.