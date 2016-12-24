تحدث السفير الايراني في العراق "حس دانائي فر" عن متابعة موضوع الغاء التأشيرات بين ايران والعراق، قائلاً، طلبنا الغاء التأشيرات من الحكومة العراقية عدة مرات وننتظر الرد.

وقال "حس دانائي فر" في تصريح لوكالة أنباء تسنيم" ان الجانب الايراني يتابع موضوع الغاء التأشيرات بين ايران والعراق، منوها الى المساعي المبذولة في هذا الشأن.

ولفت "دانائي فر" الى ان الغاء التأشيرات مرتبط بترحيب الجانبين، مشيرا الى متابعة الموضوع من قبل المسؤولين العراقيين ايضا.

يذكر ان الغاء التأشيرات بين ايران والعراق من القضايا التي يتابعها المسؤولون الايرانيون والعراقيون، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات والتشاورات، وفي حال موافقة مسؤولي البلدين سيشهد البلدان مزيدا من تبادل الزوار بينهما.