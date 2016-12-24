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رقم الخبر: 183105 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 16:16 الاقسام: محليات  
السفير دانائي فر: ننتظر رد الحكومة العراقية على الغاء التأشيرات بين البلدين

السفير دانائي فر: ننتظر رد الحكومة العراقية على الغاء التأشيرات بين البلدين

تحدث السفير الايراني في العراق "حس دانائي فر" عن متابعة موضوع الغاء التأشيرات بين ايران والعراق، قائلاً، طلبنا الغاء التأشيرات من الحكومة العراقية عدة مرات وننتظر الرد.

وقال "حس دانائي فر" في تصريح لوكالة أنباء تسنيم" ان الجانب الايراني يتابع موضوع الغاء التأشيرات بين ايران والعراق، منوها الى المساعي المبذولة في هذا الشأن.

ولفت "دانائي فر" الى ان الغاء التأشيرات مرتبط بترحيب الجانبين، مشيرا الى متابعة الموضوع من قبل المسؤولين العراقيين ايضا.

يذكر ان الغاء التأشيرات بين ايران والعراق من القضايا التي يتابعها المسؤولون الايرانيون والعراقيون، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات والتشاورات، وفي حال موافقة مسؤولي البلدين سيشهد البلدان مزيدا من تبادل الزوار بينهما.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/تسنيم
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