هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بمناسبة قرب حلول ميلاد السيد المسيح(ع) وبدء العام الميلادي الجديد 2017، وقال ان مجلس الشورى الاسلامي مستعد لتقديم للتعاون المشترك بهدف تعزيز السلام والقيم الالهية - الانسانية.

في رسائل التهنئة التي وجهها الى نظرائه في دول العالم..

وبدأت رسالة لاريجاني بالآية الشريفة:

بسم الله الرحمن الرحیم

"وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" (بقره / 253)

وقدم لاريجاني في رسائل التهنئة التي وجهها الى نظرائه في دول العالم، اطيب التهاني والتبريكات بحلول ميلاد النبي عيسى بن مريم عليه السلام، النبي المنادي للتوحيد والتقوى والفضائل الانسانية، وبدء العام الميلادي الجديد.

وصرح لاريجاني، ان العالم بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت آخر، الى القيم السامية التي حملها الانبياء للإنسانية المتمثلة في السلام والكرامة والسعادة.

واعلن لاريجاني استعداد مجلس الشورى الاسلامي لتطوير التعاون واجراء المشاورات لتعزيز ودعم السلام والديمقراطية والاستقرار الدائم بين الشعوب وتسوية الصراعات الاقليمية والدولية بالطرق السلمية.

وتمنى في نهاية رسائله دوام العزة والتوفيق والتهنئة لشعوب ودول ومجالس تلك الدول في هذه المناسبة السعيدة.