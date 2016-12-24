وسيقيم منتخب ايران بدءا من يوم غد، معسكرا في مدينة بندرعباس (جنوب)، استعدادا لخوص بطولة آسيا 2017 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم في جزر الباهاما.

يشار الى أن اللقاء الودي المزمع بين ايران ولبنان جاء بناء على طلب الاخير، بحيث ستقام بواقع مباراتين بمدينة بندر عباس في الـ 29 والـ 30 من ديسمبر/كانون الاول الجاري.

