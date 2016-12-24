إذا كنت من عشاق المخاطرة والمغامرات التي تحبس الأنفاس، فعلى الأرجح ستجد ضالتك في هذا الممر الجبلي في الصين، الذي يرتفع عن سطح الأرض 2154 متراً.

يتكون الممر من لوح خشبي بعرض قدم واحدة، ويقع على جانب جبل هوا في الصين، وطوله حوالي 100 متر، ويعتقد أنه افتتح للمرة الأولى قبل حوالي 700 عام من قبل الراهب هي زهينين وهو معلم كونغ فو، حضر إلى الجبل للعثور على مكان منعزل لممارسة التأمل.

وتحول الممر الجبلي الخطير إلى أحد أكثر المواقع السياحية جذباً في الصين، ويستقبل المغامرين من جميع أنحاء العالم، ويظهر مجموعة من السياح في الفيديو الذي نشر على الإنترنت يوم 18 ديسمبر، وهم يعبرون الممر بشق الأنفس، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويعتبر جيل هوا أحد أكثر المناطق قداسة وخطورة في الصين، حيث تتكون الممرات الجبلية فيه من منعرجات حادة وطرق صاعدة موحشة، وعليك أن تعبر جميع الطرقات وصولاً إلى الممر المنشود.

ومن الضروري أن يحضر المتسلقون معدات السلامة الخاصة بهم، حيث لا توجد سلاسل أو سكك تساعدهم على التسلق، وتكلف هذه الرحلة الخطيرة 30 يوان (5 دولارات).

ولا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد الوفيات في الجبل، لكن التقديرات تشير إلى مقتل 100 شخص سنوياً على سفوحه.