طلبت سلسلة متاجر (آيكيا) للأثاث، من زبائنها عدم قضاء الليل والنوم داخل المتاجر، وإن كان ذلك بغرض المرح، وذلك بعد أن تزايدت محاولات المراهقين للتسلل إلى المتاجر بعد انتهاء ساعات العمل، والحصول على (مغامرة شيقة).

وضبطت (آيكيا) 10 (حفلات مبيت) داخل متاجرها حول العالم، خلال هذا العام فقط.

وبدأت هذه (المغامرات) في بلجيكا خلال الصيف الماضي، عندما اختبأ مراهقون داخل أحد الخزائن في المتجر بانتظار رحيل الموظفين، ثم التقطت كاميرات المراقبة صورهم وهم يقفزون على الأسرة، ويعبثون بمحتويات المحل.

وفي جونكوبينغ في السويد، أمسك موظفو متجر آيكيا بفتاتين في الـ 14 من عمرهما بعد أن أمضتا الليلة هناك، دون أن تتم ملاحقتهما قانونيا، إلا أن هذا لم يكن مصير مراهقتين أخرتين تم الإمساك بهما داخل المتجر ليلاً في مالمو بالسويد، إذ تم اتهامهما بالتعدي.

من جانبها، طالبت إدارة آيكيا زبائنها من جميع الأعمار، بالالتزام بالقوانين والخروج من المتاجر بعد انتهاء ساعات العمل.