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رقم الخبر: 183098 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 15:07 الاقسام: اليمن  
خلال 3 أيام.. مقتل 89 مرتزقا بينهم قيادات واصابة العشرات في "نهم"

خلال 3 أيام.. مقتل 89 مرتزقا بينهم قيادات واصابة العشرات في "نهم"

مصدرا عسكريا يمنيا أكد مقتل 89 من مرتزقة العدوان السعودي بينهم7 قياديين وإصابة العشرات خلال 3 أيام الماضية بنهم.

تصدت القوات اليمنية المشتركة اليوم السبت، لزحف هو السادس من نوعه خلال اليومين الماضيين لمرتزقة العدوان السعودي بإتجاه منطقة المدفون بـ"نهم" موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.
وأكد مصدر عسكري يمني، مقتل 89 عنصرا من مرتزقة السعودية بينهم 7 قيادات وإصابة العشرات خلال مواجهات عنيفة بمناطق نهم في اليومين الماضيين.
وأشار المصدر الى أن طيران تحالف العدوان السعودي شن أكثر من 150 غارة جوية على مناطق متفرقة بنهم لإسناد زحوفات المرتزقة مستخدما قنابل عنقودية على جبل القتب والمدفون.
ولفت المصدر الى أن عشرات الجثث لاتزال مرمية بشعاب ووديان مديرية نهم بعد فرار المرتزقة.
وكانت القوات اليمنية المشتركة قد إستقدمت تعزيزات الى جبهة نهم بالتزامن مع تحشيدات كبيرة للمرتزقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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