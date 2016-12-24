وقال العبادي في بيان وخلال كلمة له في قمة الشباب العربي التي اقامها مجلس الشباب العراقي برعاية جامعة الدول العربية وتحت عنوان تأثير الإرهاب في الشباب العربي واوردتها" السومرية نيوز" ، ان "الارهاب اراد لبغداد أن تتدمر وتعيش حالة من الضياع، الا أن شبابنا تصدوا لهذه العصابات ولهذه التوجهات الخطيرة"، مبينا ان "شبابنا صنعوا النصر لحاضرنا ومستقبلنا".



وأضاف العبادي، أن "اكبر ضربة تلقتها عصابات داعش الارهابية تمثلت بتوحدنا لانها تراهن على تمزيق الاوطان بالتفرقة بين المكونات"، مشيراً الى "اننا حررنا ثلثي محافظة نينوى وسنحقق النصر النهائي قريبا".



وأوضح، "في الوقت الذي نحرر به الوطن من هذه العصابات نقوم في نفس الوقت باعادة الاستقرار وازالة الالغام والعبوات وإعادة الحياة للمناطق المحررة لكي يعود ابناء الوطن"، محذرا "الدول التي تشعر بالأمان من الخطر المحدق بها بسبب هذه العصابات".



واكد العبادي أن "تنوع مكونات البلد مصدر فخر وقوة لنا وهو مدعاة للتزايد والتكامل والتقدم"، لافتا الى أن "شبابنا يقاتلون من جميع مكونات البلد دفاعا عن بلدنا ومقدساتنا وابناءنا واختلط الشيب بالشباب ومن جميع الطوائف والمكونات في حربهم ضد العصابات الارهابية".



وتشهد محافظة نينوى منذ 17 تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم "داعش" في حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.