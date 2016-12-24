أعلن القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، اليوم السبت، عن تدمير ما وصفها بأنها أبرز مفارز التفخيخ في ما يسمى بولاية كركوك لدى "داعش" بضربة جوية قرب ناحية الرياض جنوب غربي المحافظة.

وقال المعموري: إن "ضرية جوية استهدفت ورشة كبيرة لتفخيخ المركبات في محيط ناحية الرياض جنوب غربي كركوك ما أدى الى مقتل 6 عناصر من ابرز مفارز التفخيخ فيما يسمى بولاية كركوك في تنظيم داعش".



وأضاف المعموري، أن "نجاح الضربات الجوية في استهداف ورش ومعامل التفخيخ في تنظيم داعش جاء لعدة عوامل أبرزها تعاون الأهالي مع القوى الأمنية وتطور البعد الاستخباري واختراق معاقل التنظيم ضمن قضاء الحويجة والنواحي التابعة له".



وتعد الرياض من النواحي المرتبطة إداريا بقضاء الحويجة والتي سقطت في قبضة "داعش" في حزيران 2014.



