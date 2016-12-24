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رقم الخبر: 183091 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:47 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
قمر صناعي لمراقبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون

قمر صناعي لمراقبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون

أطلقت الصين الخميس 22 ديسمبر قمرا صناعيا من شأنه مراقبة مستويات غاز ثاني أوكسيد الكاربون في الغلاف الجوي للأرض.

وقالت وكالة شينخوا الصينية إن القمر الصناعي «TanSat » أطلق بواسطة صاروخ «تشانغتشنغ» من قاعدة «جوتشيوان» الفضائية الواقعة في صحراء غوبى بشمال غرب الصين.

وأضافت الوكالة إن القمر الصناعي «TanSat » أطلق إلى مدار يبعد 700 كيلومتر عن سطح الأرض. وإنه مخصص لجمع المعلومات عن توزيع غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الأرضي وإرسالها إلى الأرض.

وقال كبير مصممي القمر الصناعي (إين جيشان) إن القمر الصناعي يسمح بدراسة التغيرات المناخية، وستستغرق فترة عمله 3 أعوام. وأفادت الوكالة أيضا بأن الصاروخ نفسه أوصل إلى المدار الأرضي 3 أقمار صناعية صغيرة، ستستخدم في مصلحة الاقتصاد الصيني.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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