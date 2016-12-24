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رقم الخبر: 183087 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:41 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
غيوم ونباتات في كوكب خارج المجموعة الشمسية

غيوم ونباتات في كوكب خارج المجموعة الشمسية

أكد العالم الفلكي غوليم إسكودو في مقابلة مع ممثلين عن هيئة العلوم الإسبانية وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية يدعى «بروكسيما بي» يحتوي على غيوم ونباتات.

وقال العالم الذي صنف في مجلة Nature كواحد من أهم 10 علماء لعبوا دورا مهما في علوم الفلك لعام 2016: أتصور أن (بروكسيما بي) شبيه إلى حد كبير بكوكب المريخ، ولكنه يحتوي على الكثير من الجليد والغيوم، إضافة إلى مجموعة غير اعتيادية من النباتات.. هذا الكوكب الذي تم اكتشافه مؤخرا بالقرب من مجموعتنا الشمسية من الممكن أن يكون سطحه مغطى بالمحيطات. وأكد إسكود أنه يؤيد فكرة إرسال مسبار فضائي لدراسة هذا الكوكب الذي اكتشفه منذ فترة.

والجدير بالذكر أن العلماء أعلنوا عن اكتشاف هذا الكوكب الفريد في الـ 24 من أغسطس/آب 2016، حيث أكدوا أنه يدور حول نجمه بمدار شبه دائري على مسافة تصل إلى (7.5 مليون كيلومتر)، وأن العام على هذا الكوكب يعادل (11.2) يوما فقط، وتعادل كتلة هذا الكوكب (1.3 مرة) كتلة كوكب الأرض ودرجات الحرارة على سطحه قريبة من الصفر.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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