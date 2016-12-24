وقال العالم الذي صنف في مجلة Nature كواحد من أهم 10 علماء لعبوا دورا مهما في علوم الفلك لعام 2016: أتصور أن (بروكسيما بي) شبيه إلى حد كبير بكوكب المريخ، ولكنه يحتوي على الكثير من الجليد والغيوم، إضافة إلى مجموعة غير اعتيادية من النباتات.. هذا الكوكب الذي تم اكتشافه مؤخرا بالقرب من مجموعتنا الشمسية من الممكن أن يكون سطحه مغطى بالمحيطات. وأكد إسكود أنه يؤيد فكرة إرسال مسبار فضائي لدراسة هذا الكوكب الذي اكتشفه منذ فترة.

والجدير بالذكر أن العلماء أعلنوا عن اكتشاف هذا الكوكب الفريد في الـ 24 من أغسطس/آب 2016، حيث أكدوا أنه يدور حول نجمه بمدار شبه دائري على مسافة تصل إلى (7.5 مليون كيلومتر)، وأن العام على هذا الكوكب يعادل (11.2) يوما فقط، وتعادل كتلة هذا الكوكب (1.3 مرة) كتلة كوكب الأرض ودرجات الحرارة على سطحه قريبة من الصفر.