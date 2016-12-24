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رقم الخبر: 183086 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:35 الاقسام: اجتماعيات  
الروزماري.. ينشط الدورة الدموية ويحارب الانتفاخ

الروزماري.. ينشط الدورة الدموية ويحارب الانتفاخ

قال مركز استعلامات المستهلك إن الروزماري (إكليل الجبل) يزخر بالزيوت الطيّارة ومركبات النبات الثانوية وكذلك المواد المُرّة؛ لذا فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويسهم في تحسين سريان الدم، كما أنه يحارب الانتفاخ.

وبفضل زيوته الطيّارة يتمتع الروزماري بنكهة مركزة ومذاق قوي، كما أن الروزماري المجفف أقوى من الطازج. لذا ينبغي إضافة الروزماري إلى الطعام بقدر محسوب، وهو يتناسب بصفة خاصة مع اللحوم والأسماك والبطاطس والخضروات والسلطة.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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