كشفت الصيدلانية الفرنسية مارينا سيشى أن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الإنسان عند محاولته الوقاية من فرص الإصابة بالأنفلونزا، خاصة في فصل الشتاء، حيث تنجم الإصابة عن العديد من الفيروسات.

وأشارت الصيدلانية الفرنسية إلى أن الحجرة شديدة التدفئة والتي تصل درجة الحرارة بها إلى نحو 18 درجة مئوية، تتسبب في جعل الهواء أكثر جفافا مما يؤثر سلبا على الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي والأنف والحنجرة.

وتنصح الطبيبة الفرنسية بأهمية الوقاية من برد الشتاء بتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة التي تعمد على تنشيط الجهاز المناعي مع ممارسة الرياضة مع الحرص على التهوية السليمة للغرفة يوميا لتجديد هوائها وتفادى الفيروسات.