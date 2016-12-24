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رقم الخبر: 183084 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:34 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تقنية جديدة تمنعك من استخدام الهاتف أثناء القيادة

تقنية جديدة تمنعك من استخدام الهاتف أثناء القيادة

تنوي وزارة النقل البريطانية الاعتماد على تكنولوجيا تحديد المواقع GPS، لمنع وصول الاتصالات والرسائل للسائق حينما يبلغ سرعة معينة.

كما تسعى الوزارة بالتعاون مع الشركات التقنية إلى إدخال وضع القيادة الآمن على غرار الموجود في الطائرات.

وشددت الوزارة على تصميمها اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مشيرة إلى وجود خطط يتم مناقشتها بشأن فرض عقوبات مزدوجة فيما يخص تلك الحالات.

وكانت وزارة النقل البريطانية قد أعلنت في وقت سابق، مضاعفة غرامة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لتصل إلى 200 يورو، حيث يعد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أمرا غير قانوني.

يذكر أن وضع القيادة الأمنة يستخدم بالفعل في الولايات المتحدة، حيث يعمل على منع الهاتف المحمول من العمل فور أن يصل السائق لسرعة محددة.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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