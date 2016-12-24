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رقم الخبر: 183083 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:33 الاقسام: اليمن  
مقتل عشرات المرتزقة بانكسار زحف كبير شمال شرق صنعاء

مقتل عشرات المرتزقة بانكسار زحف كبير شمال شرق صنعاء

افادت مصادر ميدانية، صباح اليوم السبت، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف كبير قام به مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية نهم شمال شرق صنعاء بغطاء جوي مكثف من قبل طيران العدوان.

وأكدت المصادر لـ "المسيرة نت" أن المعلومات الأولية تؤكد مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة إلى جانب انكسار زحفهم.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت ببسالة للزحف الكبير رغم التغطية الجوية المكثفة من قبل الطيران السعودي الأمريكي.
وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قد تصدت أمس الجمعة، لزحف آخر من قبل المرتزقة باتجاه منطقتي القتب والمدفون بمديرية نهم.
وأفادت مصادر عسكرية في حينه أن 10 من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر، فيما وزع الإعلام الحربي مشاهد تظهر جانبا من قتلى المرتزقة بعد انكسار الزحف.
 

 
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مصدر الخبر: وكالة مهر
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