استقبل النائب الاول لرئيس السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني ايجئي في طهران اليوم السبت رئيس اللجنة العامة للتحقيق والتفتيش في ارمينيا آقوان هوسبيان والوفد المرافق له.

وتأتي زيارة آقوان هوسبيان والوفد الارميني المرافق لطهران بدعوة وجهها رئيس منظمة التفتيش العامة في ايران في سياق تنفيذ مذكرة التعاون التي وقعتها ايران وارمينيا في المجالات القضائية.



ويعتزم المسؤول الارميني، خلال هذه الزيارة، اجراء محادثات مع رئيس منظمة التفتيش في ايران قاضي سراج ومساعدي ومفتشي المنظمة في سياق تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون وتبادل التجارب بين الجانبين.



كما سيلتقي هوسبيان والوفد المرافق، خلال الزيارة، مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الاجتماعية والحد من ارتكاب الجرائم ووزير العدل في ايران.

