حكيت لكم أيّها الأحبة يوماً عن شيء من ذكرياتي القديمة جداً.. تعذبنا كثيراً واحترنا كيف نجعل الولد الصغير يفهم أن المدفأة شيء خطر.. يا ولد هذه حارّة هذه نار.. هذه تشوي.. ابتعد عنها أنها «تشو» تحرق يديك.. ولم ينفع معه أي كلام وأي تحذير لا بلغتنا تشوي ولا بلغته «تشو»..

بقينا على ذلك الحال عدّة أيام ونحن في حالة انذار.. الى أن غفلنا عنه ذات يوم، فدنا من المدفأة ولمسها.. فصرخ «تشو» وظل يبكي ويتألم.. وبعدها خلصنا من المشكلة.. رب ضارة نافعة!!.. راح الولد يبتعد عن المدفأة مترين على الأقل!! وكلما نقول له لا يا ولد لا تخف اقترب منها فقط عليك أن لا تلامسها يصرخ ويقول «تشو» يعني لا أقترب لأنها تشوي يدي.. يا عيني يا ولد يا حباب نحن كنّا من البداية نقول لك «تشو».

عدت اليوم وذكرّت حضراتكم بتلك الحكاية الطريفة وأنتم تتابعون الإرهاب التكفيري الوهابي يضرب في اسطنبول وأنقرة وعدن والقاهرة والمانيا والأردن والخ.. في بضعة أيام ضرب كل تلك المناطق وغيرها..

هنا وقف العالم مذهولاً أمام هذه الظاهرة.. والحق معه.. لانها يا حبيبي لو تأملت بها لرأيت فعلاً أنها ظاهرة غريبة عجيبة.. انسان تراه زيّك بالضبط عندو رأس وبدن وأطراف.. رأسه زيّنا فيه عينان وأنف وفم وأذنان لا تفرق شيئاً عن آذاننا بشيء.. يأكل ويشرب ويمشي ويحكي ويضحك والخ..

الفرق الرئيس اللي يميزه عنّي وعنك أنه في لحظة ما يتحول الى مخلوق أسوء من الوحش.. يروح يصرخ «الله وأكبر» ويذبح كل من يلاقيه.. أو يضغط على زر ويفجّر نفسه أو سيارته ويقطع أوصال كل من هو قريب منه!! وإذا تعذّر عليه الحصول على أي سلاح يقود شاحنة و«يسحق» كل من يصادفه ويعجن لحمه ودمه وعظامه بالإسفلت!!..

الآن أفاق الكثير من الناس في العالم لهذه الظاهرة المدمّرة.. أو لهذه المخلوقات العجيبة.. وراحوا يصرخون «تشو».. عفواً يصرخون الإرهاب.. الإرهاب!!..

يا نور عيني منذ سنين عديدة ونحن نصرخ ونقول لكم: ذبحونا.. قتلونا.. أحرقونا.. قطّعونا.. وأنتم تدعمونهم وتتعاطفون معهم وتسلحونهم والخ الخ..

لابأس.. الآن انتبهتم بعد أن اكتويتم.. ولكن يا ناس يا عالم.. أنتم انتبهتم للنتيجة فقط.. ولم تتعمقوا لتفهموا الأسباب والجذور.. شو هو الفكر اللي يجعل من الإنسان العادي مخلوقاً تواقاً للذبح والقتل وتقطيع الأوصال والسحق؟!.