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رقم الخبر: 183078 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:29 الاقسام: اجتماعيات  
مساعدة كبار السن للاخرين تطيل اعمارهم

مساعدة كبار السن للاخرين تطيل اعمارهم

أثبتت دراسة سويسرية أن من يقدم المساعدة للناس وهو كبير السن يطول عمره. وقالت الدراسة، التي قام بها فريق علمي دولي بقيادة سونيا هيلبراند ونشر بمجلة «التطور والسلوك البشري» المتخصصة في جامعة بازل السويسرية، إن هذا السلوك يمكن أن يزيد في طول عمر المرء عدة أعوام.

وشارك في فريق البحث عدد من علماء جامعة هومبولت ببرلين وعلماء معهد ماكس بلانك للأبحاث الثقافية في برلين أيضا.

وقارن العلماء بيانات 500 شخص في فترة عمرية بين السبعين و103 أعوام ضمن ما سمي "دراسة الشيخوخة" بين أعوام 1990 و2009. وأثبتت المقارنات أن حوالى نصف أعداد من يهتمون بأحفادهم تمتد أعمارهم حوالى عشرة أعوام إضافية بعد اللقاء الأول الذي سجل في عام 1990.

وأثبتت الدراسة أن الاستعداد لمعاونة أناس من خارج الأسرة تعود بالنفع على من يقوم بها أيضا، حيث أسفرت المقارنات بين البيانات أن نصف الكبار الذين يعيشون بلا أطفال ويعينون الآخرين في حياتهم يعيشون سبعة أعوام أطول من أقرانهم ممن هم في نفس ظروفهم. بيد أن فريق البحث لم يتناول بيانات الأشخاص المرتبطين بواجب الرعاية كالوصي داخل الأسرة مثلا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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