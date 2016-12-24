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للمزید
رقم الخبر: 183077
تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016
الوقت: 14:23
الاقسام: منوعات
الإرهاب!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
الإرهاب
العقل
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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