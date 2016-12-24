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رقم الخبر: 183076 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:25 الاقسام: اقتصاد  
الخام الايراني الثقيل يكسر حاجز 51 دولارا للبرميل

الخام الايراني الثقيل يكسر حاجز 51 دولارا للبرميل

ارتفع متوسط سعر الخام الايراني الثقيل في الاسبوع المنتهي 16 ديسمبر/كانون الاول الجاري، 2.02 دولار ليصل الى 51.7 دولار للبرميل.

فيما صعد متوسط الخام الايراني الخفيف  1.04 دولار الى 51.86 دولار في الاسبوع المنتهي 16 ديسمبر/كانون الاول 2016.
وتلقت اسعار النفط بالاسواق العالمية، دعما اساسيا من قرار خفض مستوى الانتاج المنبثق عن منظمة الدول المصدر النفط اوبك وخارجها.
يشار الى أن متوسط برميل خامات أوبك في الاسبوع المذكور بلغ 51.94 دولار للبرميل بارتفاع 1.25 دولار عن الاسبوع السابق.

 
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