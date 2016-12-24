واضاف 'خرم دستكير خان' في حديث مع مراسل ارنا، انه واستنادا للمعلومات الحاصلة من البنك المركزي الباكستاني، نأمل برفع القيود من امام التعاون المصرفي بين البلدين في غضون الاسابيع القادمة .

وصرح بان الحكومة الباكستانية صوتت على استئناف فعالية القنوات المصرفية بين البلدين قبل نحو شهرين، ومن ثم جرت المفاوضات بهذا الشان، وأعلن البنك المركزي الباكستاني حديثا بان هذه الايام

هي الايام الاخيرة لتسوية القضايا المصرفية بين البلدين.

واعلن وزير التجارة الباكستاني، ان أهم اهداف زيارته لطهران، لقاء المسؤولين الايرانيين المعنين لبحث المواضيع المهمة سيما اتفاقية التجارة الحرة (FTA) وتفعيل القنوات المصرفية بين البلدين.

وصرح بان الزيارة تهدف في المجموع الي تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين ايران وباكستان.

واشار خرم دستكير خان الي تأكيد قادة البلدين على ضرورة تطوير التبادل التجاري، وقال نسعي وبقوة الي تطوير خطة التنمية الاقتصادية الخمسية بين البلدين.

وأكد وزير التجارة الباكستاني علي الاسراع بازالة أي قيود امام التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين ايران وباكستان.

وصرح بانه سيبحث خلال زيارته لطهران حول التعاون بين طهران واسلام ابلاد في مجال الطاقة سيما في مجال الكهرباء حيث من المقرر ان تستورد باكستان، الكهرباء من ايران لتزويد ميناء غوادر بالطاقة الكهربائية.

واضاف : نحرص علي استيراد الكهرباء من ايران لتزويد جميع المناطق الحدودية بالطاقة الكهربائية. وقال سنبحث في طهران حول انبوب الغاز الايراني-الباكستاني. سنسعى لايجاد الحلول لتسهيل شراء الكهرباء والغاز من ايران.

وقال: يتعين ان نسعى الى ازالة القيود من امام التعريفة الجمركية وتوفير التسهيلات الخاصة لمنح التأشيرات لرجال الاعمال والتجار لنتمكن من التوصل الى اتفاقيات بهذا الشان.

واشار خرم دستكير خان الى افتتاح ' بوابة باكستان ' في المعبر الحدودي تفتان - ميرجاوه وقال ان باكستان تعمل على تطوير المنشآت والمعدات في المعابر الحدودية وهذا الاجراء يمكن ان يؤدي الي تسهيل التجارة وسفر التجار وعبور شاحنات النقل بين البلدين.