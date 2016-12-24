أعلن القنصل الايراني العام في مدينة كراتشي مركز ولاية السند الباكستانية لدي لقائه وزير النقل والمواصلات في الولاية عن استعداد ايران لتلبية حاجة الولاية من الحافلات الخاصة للتنقل داخل المدن وحافلات السفر بين المدن.

وبحث مهدي سبحاني مع سيد ناصر حسين شاه التعاون المشترك في النقل والمواصلات داخل المدن وخارجها وتوفير احتياجات الجانب الباكستاني علي هذا الصعيد وسائر الصعد والمجالات.

ورحب الوزير الباكستاني بالمقترح الايراني داعيا الي ضرورة دراسة الموضوع بين خبراء البلدين.

ووجه القنصل الايراني دعوة للوزير الباكستاني والوفد المرافق له لزيارة ايران والاطلاع عن كثب علي نظام النقل والمواصلات في طهران، وزيارة مصنع انتاج الحافلات في العاصمة طهران والذي يواصل نشاطه بالتعاون مع المانيا وايطاليا وفرنسا.

من جانبه اشار وزير النقل والمواصلات في ولاية السند الباكستانية الي أن ادارة مدينة كراتشي تسعي الي تكميل مشروع خطوط حافلات المواصلات في المدينة والذي يعرف بـ (الخط الأخضر)، ويمكن أن تكون الحافلات الايرانية خيارا مفضلا لهذا المشروع.