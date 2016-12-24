أشار عضو بارز في شركة 'كيجي' التركية للاستثمارات 'محرم كيجي'، اشار الي الفرص التي توفرت للاستثمار في ايران بعد الاتفاق النووي مؤكدا ان الحضور في سوق الاستثمار الايرانية تبعث علي الفخر والاعتزاز.

ولفت كيجي بعد تفقده مدينة صدرا الاقتصادية الجديدة الي المفاوضات التي اجراها مع الجانب الايراني بشأن تطبيق مشاريع انشاء الفنادق في طهران ومشهد وكيش وتبريز وشيراز.

وأشار الي نشاطات شركة كيجي في مختلف المجالات بما فيها الصناعية والادراية والخدمات المدنية وانشاء المستشفيات والملاعب والمباني وخطوط المترو والقطارات الكهربائية معربا عن أمله بان تتمكن هذه الشركة من الاستثمار في مدينة صدرا الجديدة.

من جانبه اشار المدير التنفيذي لشركة 'صدرا' للاعمار خلال لقائه وفد شركة كيجي الي الطاقات الكبيرة للاستثمار في مدينة صدرا الاقتصادية ووعد بتوفير التسهيلات اللازمة للاستثمار علي كافة الاصعدة.

وتقع مدينة صدرا علي بعد 15 كم شمال غرب مدينة شيراز.