تحدثت الممثلة الهندية «ديا ميرزا» التي مثلت دور «كريشما» في فيلم «مرحبا بومباي» عن السينما الايرانية اثناء زيارة لها الى ايران.

وتزامنت زيارة ديا ميرزا الى ايران التي استغرقت ثلاثة ايام مع عرض فيلمها الايراني الهندي المشترك «مرحبا بومباي» (سلام بمبئي) للمخرج قربان محمدبور، وكان لها ولبعض ممثلي الفيلم لقاءات ومؤتمر صحفي تحدثت فيه عن السينما الايرانية من خلال ما شاهدته من افلام ايرانية.

وعن انطباعها ووجهة نظرها في السينما الايرانية قالت ديا ميرزا: شاهدت افلاما للمخرجين مجيد مجيدي وعباس كيارستمي فوجدت ان السينما الايرانية سينما بسيطة وانسانية في الوقت ذاته وتركز على الجانب الروائي في صنعة الافلام الامر الذي يجعل مثل هذه الافلام يكون لها تكلفة انتاجية كبيرة بل يكون التركيز على كيفية طرح القصة وسردها بشكل فني.

واضافت: لقد تقدمت السينما الايرانية كثيرا وللمخرجين الايرانيين افلام رائعة تدل عن تطور كبير في صنعة السينما لديهم.

وعن تجربة سفرها الى ايران قالت: لقد لمست محبة الجمهور الايراني واتمنى ان آتي مرة اخرى الى ايران.

دخلت ديا ميرزا عالم التمثيل سنة 1999 وشاركت في اكثر من خمسين 50 فيلما وحصلت على جائزة افضل ممثلة على فيلمها «اريد ان ابقى في قلبك» واكتسبت شهرة لدى جمهور السينما في الهند واسست ديا ميرزا شركة انتاجية واخذت تركز عملها في مجال الانتاج .