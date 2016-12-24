فيلم «اليانصيب» انتج بتمويل من مؤسسة «ستارة» الفنية وهو من انتاج واخراج محمدرضا يكاني وقد انتهت مرحلة تصوير مشاهده في امريكا ودخل الفيلم مرحلة هندسة الصوت والموسيقى.

الفيلم يحكي قصة رجل وزوجته يربحان اليانصيب ويهاجران الى امريكا لكن الحياة في هذا البلد تسبب لهما مشاكل .

الهدف من انتاج الفيلم هو اظهار المشاكل والمعضلات التي يواجهها المهاجرون ليعتبر بها من يريد الهجرة.