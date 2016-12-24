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رقم الخبر: 183070 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:14 الاقسام: ثقافة وفن  
«اليانصيب» الايراني يسلط الضوء على الهجرة ومصاعبها

«اليانصيب» الايراني يسلط الضوء على الهجرة ومصاعبها

انتهت مرحلة تصوير مشاهد الفيلم الايراني القصير «اليانصيب» (لاتاري) للمخرج محمدرضا يكاني في امريكا.

فيلم «اليانصيب» انتج بتمويل من مؤسسة «ستارة» الفنية وهو من انتاج واخراج محمدرضا يكاني وقد انتهت مرحلة تصوير مشاهده في امريكا ودخل الفيلم مرحلة هندسة الصوت والموسيقى.

الفيلم يحكي قصة رجل وزوجته يربحان اليانصيب ويهاجران الى امريكا لكن الحياة في هذا البلد تسبب لهما مشاكل .

الهدف من انتاج الفيلم هو اظهار المشاكل والمعضلات التي يواجهها المهاجرون ليعتبر بها من يريد الهجرة.

 

 

 
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مصدر الخبر: اي فيلم
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