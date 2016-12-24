الفيلم من انتاج ميترا روحي منش لصالح قناة محافظة سمنان المحلية.

واقيم المهرجان في النسخة الشتوية بين الـ16 حتى الـ23 من ديسمبر الجاري في مدينة كالسروه الالمانية.

وتنافست الافلام المشاركة من مختلف بلدان العالم على جوائز المهرجان الموزعة على افضل سيناريو، وافضل تصوير، وافضل ممثل وممثلة، وافضل موسيقى، وافضل فيلم قصير، وافضل فيلم طويل، وافضل فيلم وثائقي، وافضل كليب موسيقي.

اما الفيلم الايراني الفائز بالجائزة الاولى فهو يروي قصة شابين يحصلان عن طريق الصدفة على مبلغ مالي ضخم ويترددان في اتخاذ القرار المناسب لكن صاحب المبلغ كان قد خطط لـ...