أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن لحاق لاعب الفريق فيليبي كوتينيو باللقاء الهام أمام مانشستر سيتي 31 ديسمبر الحالي، سيكون أمرًا صعبًا جدًا.

وتعرض كوتينيو لإصابة في كاحل القدم، خلال مواجهة سندرلاند نوفمبر الماضي، في المباراة التي انتصر بها الريدز بنتيجة (2-0).

وقال كلوب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "لقد كان في حالة جيدة جدًا، ثم أصبحت الأمور أكثر صعوبة، بسبب رد فعل الكاحل، وكان علينا تهدئة الوضع قليلًا".

وتابع: "لا أعتقد أن الفترة ستكون طويلة، ولكن اللقاء الذي يحلم به الجميع هو مانشستر سيتي، كان واضحًا من أول ثانية بعد الإصابة أنه وبشكل واضح لن يلحق به"، وأوضح: "ولكن كلمات كوتينيو أكدت أننا سنحاول لكي يشارك بها".

واختتم المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند، حديثه بقوله: "حتى هذه اللحظة، فُرصه في اللحاق باللقاء ليست أفضل من السابق، ولكن لا أريد أن أقول أنه ليس ممكنًا".

ويستعد الريدز لمواجهة ستوك سيتي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من البريميرليج، قبل مواجهة السيتيزنز في الجولة الـ19.

ويحتل ليفربول وصافة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر تشيلسي.