في الاسبوع الاول للدوري الايراني الممتاز بالكاراتيه للسيدات تصدرت جامعة بيام نور الترتيب العام بتفوق واستحقاق عاليين.

حيث استطاع فريق جامعة بيام نور من تجاوز فريقين قويين بالدوري هما سراي محلة تجريش ومن ثم ستاركان كردستان، فعلى صالة الشهيد كبكانيان تمت مسابقات الاسبوع الاول للدوري الايراني الممتاز للعبة وتغلب فيها فريق بيام نور على سراي محله تجريش بنتيجة 22 – 6، وعلى ستاركان كردستان بنتيجة 25 – 3، ليتصدر الجدول العام بأقتدار.

ومن الجدير بالذكر ان حضور فريق جامعة "بيام نور" في الدوري الممتاز يزيد من امكانية اللعبة في البلاد ورقيها.

واوضح مسؤول التربية الرياضية في الجامعة بأن هدفنا الاول هو صعودنا من المجموعة ثم الوصول الى دور الاربعة للارتقاء على أحد المقاعد الثلاثة الاولى.