ولذلك فهو یجمع العدید من الموضوعات والأفكار الزخرفیة التي أفردت في العدید من الآثار الأخرى في أنحاء المدینة. ولعل قضاء یوم أو یومین في هذا المسجد یغني عن مشاهدة أغلب العمارة الباقیة في المدینة. وقد تم في بدایة القرن الثاني عشر المیلادي بأمر نظام الملك، وقد أعاد أوزون حسن بیك أقویونلو بناء السطح في عامي 879هـ / 1475 - 880 هـ / 1476 م، كما تم إضافة المئذنتین في نفس الوقت. وترجع الوطائد الرخامیة والقرمید الفسیفسائي في داخل الإیوان إلى عصر أوزون حسن. وقد تم إدخال العدید من التعدیلات في عهد الشاه طهماسب. وفي الزاویة الشمالیة الشرقیة من المسجد یوجد مكان یعرف باسم «صفة عُمَر» نسبة إلى عمر بن عبد العزیز الذي كان حاكما لأصفهان. لكن الغرض من إنشائه غیر واضح على الإطلاق.

ویشمل المسجد حجرة للصلاة وما یشبه مدرسة أو كلیة دینیة. ویبلغ الفناء الذي التقطت منه هذه الصورة حوالى (25) مترا عرضا و(56) مترا طولا. ویبدوأن تشیید هذا الجزء من المسجد قد تم في الفترة الجزء الثاني من القرن الرابع عشر، ویوجد به العدید من الأمثلة الرائعة للفسیفساء الخزفي تتضمن زوجین من النقوش البارعة على القنطرة التي تعلو المدخل المؤدي إلى حجرة الصلاة. وقد أعاد الشاه سلطان حسین في القرن الثامن عشر بناء الإیوان الغربي حیث غطى البناء القرمیدي الأصلي الخالي من الزخارف بعدد هائل من النقوش القرمیدیة والزخارف. أما المحراب فقد تم استثناؤه من هذه المعالجة لأن طبیعة وضعه لا تسمح بالانعكاس. وبدلا من ذلك، قام المهندس المعماري بوضع لوحة من أعمال القرمید تتضمن أجزاء من أعمال القرمید المرفوع والتي یعكس تصمیمها الشكل التقلیدي الذي تنتمي إلیه. وقد اشتق هذا الشكل التقلیدي من اسم «الله» المكتوب بالخط الكوفي ویتمثل في أربعة خطوط رأسیة ومربع. وتم إدخال التقویس المشبك في الإیوان الشرقي الذي ینتمس إلى القرن الثاني عشر المیلادي على ید الشاه سلیمان سنة 1180 هـ / 1689 م. وقد أدى الوضع المستقل الخاص بمسجد الجمعة وحالته الثابتة إلى جعله یمتاز بأهمیة سیاسیة والتأكد من أن كل أسرة حاكمة قد أسهمت في تحسینه وتزیینه. وتعد بركة التحكم الفوارة مثالا رائعا على نموذج التشیید المسمى «تشهار تاك» والذي یتوسط المسجد. وتعكس أقواسها الأربعة المحلاة بالمنمنمات الإیوانات الأربعة المحیطة بها، والتي تنعكس بدورها على صفحة الماء كما لو كان البناء كله قد شید للتحكم في عكس الطاقة المتولدة حوله.