أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، السبت، بأن حصيلة تفجير السيارة المفخخة التي انفجرت في قضاء الخالص شمالي ديالى، بلغت مقتل شرطي واصابة ثلاثة اخرين.

وقال المصدر في حديث لـ «السومرية نيوز»: «إن حصيلة انفجار السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري في قضاء الخالص شمالي محافظة ديالى، بلغت قتيلا واحدا وثلاثة مصابين جميعهم من الشرطة».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه: أن «القوات الامنية طوقت المنطقة، فيما هرعت سيارات الاسعاف لنقل الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي».

وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، اليوم السبت، عن إصابة شخصين بإنفجار سيارة مفخخة بالجانب الشرقي لقضاء الخالص شمال ب‍عقوبة.

وتشهد محافظة ديالى بين الحين والآخر خروقات أمنية في بعض مناطقها تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية ما يسفر عن سقوط ضحايا.