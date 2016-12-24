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رقم الخبر: 183061 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:07 الاقسام: رياضة  
رابطة الدوري الإنجليزي تبرئ ساحة تشيلسي

رابطة الدوري الإنجليزي تبرئ ساحة تشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن نادي تشيلسي لم يخرق أي قواعد في تعامله مع القضية الخاصة بادعاءات تعرض لاعبه السابق غاري جونسون لإساءات جنسية في الماضي.

وكان تشيلسي قد اعتذر "بشدة" لجونسون في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر على ما تعرض له من إساءات جنسية عندما كان لاعبا ناشئا في السبعينيات من القرن الماضي.

وقال جونسون (57 عاماً) في تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" إن النادي دفع له 50 ألف جنيه إسترليني (61 ألفا و434 دولار) نظير ألا يعلن عن تعرضه لإساءات جنسية من إدي هيث كبير كشافي تشيلسي السابق والذي توفي في الثمانينيات.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان أصدرته في وقت متأخر من الخميس أن تشيلسي لم يخرق أي قواعد بعدم الإبلاغ عن ادعاءات جونسون التي أدلى بها في 2014.

وبعد إعلان جونسون عن الادعاءات، ذكر النادي أن أي فحص للقضية من جهة خارجية ستكشف ما إذا كان النادي أجرى التحقيقات اللازمة لدى علمه لأول مرة بادعاءات اللاعب السابق، كما ستكشف الأسباب التي دفعت النادي لعدم إبلاغ الاتحاد الإنجليزي للعبة ورابطة الدوري.

وأوضحت رابطة الدوري أن تشيلسي اتفق على إجراء تحقيقات مستقلة تماما قبل تقديم نسخة من استعراضه للقضية.

 
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مصدر الخبر: الجزيرة الرياضية
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