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رقم الخبر: 183059 تاريخ النشر: كانون الأول 24, 2016 الوقت: 14:03 الاقسام: رياضة  
قرعة صعبة على برشلونة وريال مدريد
بطولة كأس الملك

قرعة صعبة على برشلونة وريال مدريد

كشفت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهات متفاوتة الصعوبة كان أبرزها اصطدام برشلونة حامل اللقب بنظيره أتلتيك بيلباو.

وتعد المباراة بالغة الصعوبة بالنسبة للفريقين خاصة وأنّ برشلونة هو أكثر من رفع كأس الملك (28) متفوقاً على أتلتيك بيلباو بالذات الذي فاز بالبطولة (23 مرة).

من جهته سيلعب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني مع وصيف كأس الملك السنة الفائتة إشبيلية والذي يقدم أداءً مميزاً هذا الموسم.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

لاس بالماس – اتلتيكو مدريد

الكوركون – قرطبة

اتلتيك بيلباو – برشلونة

ريال مدريد – اشبيلية

ريال سوسييداد – فياريال

لاكورونيا – الافيس

فالنسيا – سيلتافيجو

اوساسونا – ايبار

 
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مصدر الخبر: الجزيرة الرياضية
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