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رقم الخبر: 182969 تاريخ النشر: كانون الأول 23, 2016 الوقت: 15:41 الاقسام: دوليات  
السلطات التركية تعتقل نائب رئيس البرلمان

السلطات التركية تعتقل نائب رئيس البرلمان

اعتقلت السلطات التركية اليوم الجمعة، في اسطنبول نائب رئيس البرلمان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بيرفن بولدان.

وأفادت قناة "خبر تورك" بأن اعتقال بولدان جرى في منزله. وأكد بولدان واقع اعتقاله من قبل الشرطة شخصيا عبر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت الشهر الماضي الرئيسين المناوبين للحزب النائب صلاح الدين دمرداش وزميلته في البرلمان فيجن يوكسيداغ وسبعة نواب آخرين من الحزب نفسه وذلك في إطار تحقيق "لمكافحة الإرهاب"، علما بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم هذا الحزب، ثالث قوة في البرلمان، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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